ملعب كرة قدم في قلب الساحة الحمراء

المصدر: Ⅶموسكو ـ البيان الرياضي

بدأت اللجنة المنظمة لنهائيات كأس العالم 2018 بناء ملعب لكرة القدم المصغرة في الساحة الحمراء، وقاربت الأشغال على النهاية إذ من المرجح أن يتم افتتاحه قريباً.

وسيخصص الملعب لإقامة عدد من المباريات بمشاركة نجوم المونديال في الدورات السابقة.

ويشرف على هذه المباريات الاستعراضية الترويجية الاتحاد الدولي لكرة القدم الذي يسعى إلى تحويل المونديال من مجرد مباريات رسمية بين المنتخبات إلى كرنفال رياضي جماهيري من خلال الأنشطة الموازية.

وينظم فيفا بمناسبة كل مباراة عديد الأنشطة الترفيهية والمسابقات الكروية والألعاب الموجهة إلى الجماهير. وسيتم تفكيك الملعب بمدرجاته التي تتسع لحوالي 2000 مشجع بعد نهاية كأس العالم لتعود الساحة الحمراء إلى سالف شكلها ومساحتها الشاسعة.

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فتح الأمن الروسي أول من أمس الساحة الحمراء أمام الجماهير بعد إغلاقها مدة 3 أيام حيث راجت في موسكو أنباء عن تهديدات أمنية تستهدف الموقع التاريخي.

ووضعت قوات الأمن بوابات الكترونية بجميع منافذ الساحة الحمراء حيث تخضع المشجعين للتفتيش تحوطاً من أعمال اجرامية أو إرهابية.

وحال فتح أبواب الساحة الحمراء تدافع آلاف المشجعين لمختلف المنتخبات المشاركة في المونديال من أجل الدخول.

واحتشدت حشود كبيرة في الساحة الكبرى وتغنوا بنجوم منتخباتهم والتقطوا الصور التذكارية أمام المعالم التاريخية العريقة: الكرملين والمتاحف والكنائس.

وكانت الساحة الحمراء مفتوحة للجماهير المونديالية قبل انطلاق المونديال ولكن يبدو أن السلطات الروسية راجعت حساباتها وأغلقتها 3 أيام حتى انتهت من وضع بوابات الكترونية لتشديد الرقابة على الجميع تفادياً لأية ثغرة قد تفسد الكرنفال الكروي.وتأمل روسيا في كسب رهان الأمن خلال المونديال وأن تكون في مستوى الثقة التي منحها إياها الاتحاد الدولي لكرة القدم«فيفا».

وكانت روسيا تلقت تهديدات واضحة من تنظيم داعش الإرهابي خلال الأشهر الأخيرة حيث توعد فيها موسكو بالقيام بأعمال إرهابية. كما تلقى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي وغريمه في ريال مدريد كريستيانو رونالدو تهديدات بالذبح بغاية ترهيبهما ومنعهما من المشاركة في البطولة وهو ما سيفسدها ويقلل من جماهيريتها.

ولكن روسيا ونجوم كرة القدم تحدوا التهديدات والعالم يعيش على وقع مهرجان كروي بكل روح رياضية بعيدا عن مشاعر الكراهية والحروب والقتل.