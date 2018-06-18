تعرف على ملعب نيجني نوفغورود

المصدر: البيان الإلكتروني

بني ملعب نيجني نوفغورود لكأس العالم روسيا 2018 FIFA في واحدة من أكثر المواقع الخلابة في مدينة نيجني نوفغورود، في ملتقى نهري فولجا وأوكا، بالقرب من كاتدرائية أليكساندر نيفسكي. وتقدم المنطقة منظراً رائعاً على كرملين نيجني نوفغورود الواقع على الجانب الآخر من أوكا. ويتسع الملعب لـ 43319 ألف متفرج.

وتمّ استلهام تصميم الملعب من جوانب طبيعية لمنطقة فولجا والمياه والرياح. في الوقت ذاته، ونظراً لموقعه بالقرب من معظم الأحياء التاريخية للمدينة، فإن للملعب صورة ظلية صارمة، وهيكله الأساسي الخفيف المكوّن من دعامات ثلاثية ناعمة على شكل دوائر تدعم واجهة متموّجة شبه شفافة تخفي وعاء الملعب، ويحيط بالملعب ممر متصل بسلالم مائلة، تسلّط الضوء على تدفق الملعب. في المساء، ستكون الواجهات مضاءة من أجل تسليط الضوء على ليونتها ورقتها.