صافرات استهجان ضد «بيتانا»

المصدر: موسكو- يوسف الشافعي

شَنَّت الجماهير الكرواتية جَام غضبها على «قاضي المُباراة» الحكم الأرجنتيني نيستور بيتانا، احتجاجاً على مجموعة من القرارات التحكيمية المُثيرة للجدل، خاصة في شوط المُباراة الأول.

وبدأ احتجاج أحفاد البلقان على قرارات الحكم الأرجنتيني بيتانا منذ الدقائق الأولى للمُباراة، بعد احتسابه ركلة حُرة للفرنسيين إثر احتكاك بسيط لنجم أتليتيكو مدريد أنطوان غريزمان بأحد المُدافعين الكروات، وهي التي جاء منها هدف السبق الفرنسي برأسية مُعاكسة لمهاجم يوفنتوس، ماريو ماندزوكيتش.

وتصاعدت حدة الاحتجاجات في مُدرجات ملعب «لوجنيكي» بالعاصمة الروسية موسكو، بعد قيام الحكم بيتانا باللجوء إلى تقنية الفيديو «VAR»، لاحتساب ضربة جزاء لصالح المُنتخب الفرنسي بداعي لمس الكرة يد نجم إنتر ميلان الإيطالي إيفان بيريسيتش.

وأظهرت الجماهير الكرواتية غضباً كبيراً من قرارات الحكم بيتانا، طيلة دقائق المُباراة، التي شهدت انهياراً بدنياً كبيراً للاعبي المنتخب الكرواتي.