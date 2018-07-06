استقبال حكامنا بالورود

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

استقبل طاقم التحكيم الإماراتي بقيادة حكم الساحة محمد عبدالله والمساعدين محمد أحمد وحسن المهري، بالورود في مطار دبي لدى عودتهم إلى الدولة قادمين من روسيا عقب مشاركتهم في إدارة مباريات كأس العالم لكرة القدم.

كان في استقبال الطاقم عبدالله الجنيبي نائب رئيس اتحاد الكرة رئيس لجنة دوري المحترفين، وهشام الزرعوني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، ومحمد بن هزام الأمين العام لاتحاد الكرة.

وأشاد الجنيبي بما قدمه الطاقم من أداء في كأس العالم، وأكد أنهم رفعوا الرأس في المونديال، وقدموا صورة مشرفة لما وصل إليه التحكيم الإماراتي، وأن اتحاد الكرة سيظل دائماً الداعم بقوة لمنظومة التحكيم الإماراتي للبقاء دائماً في المحافل الكروية الهامة، وتمنى التوفيق للطاقم في المستقبل.