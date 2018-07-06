الحكم الألماني بريش يُنهي علاقته بالمونديال

المصدر: موسكو - د ب أ

بعد أن ودّع المنتخب الألماني منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم، يودّع أيضاً الحكم الألماني فيليكس بريش البطولة مبكراً. وأبلغ بريش، الذي انتُقد من قبل صربيا بسبب أدائه في إدارة المباراة التي خسرها المنتخب الصربي أمام سويسرا في دور المجموعات، أنه لن يتم استخدامه مرة أخرى في كأس العالم.

شكوى

وتقدمت صربيا بشكوى إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، بعد شعورها بأنه كان ينبغي أن تحصل على ركلة جزاء في المباراة التي خسرتها 1 /‏‏ 2 في كالينينغراد.

وأشار بريش بمتابعة اللعب بعد أن ظهر لاعبو المنتخب يسقطون ألكسندر ميتروفيتش على أرض الملعب، وبشكل مثير للجدل أيضاً لم يتم استخدام نظام حكم الفيديو المساعد.

اختيار

وكانت هذه هي المباراة الوحيدة التي أدارها بريش في المونديال.

وقال بريش: «بالطبع كأس العالم خيبة أمل لي ولفريقي، ولكن الحياة تمضي، وسنعود مرة أخرى».

واختارت لجنة الحكام التابعة للاتحاد الدولي 17 حكماً و37 مساعداً وعشرة حكام مساعدين لنظام الفيديو لإدارة مباريات المرحلة الأخيرة من البطولة.

ويدير مباريات دور الثمانية بالبطولة كل من: الأرجنتيني نيستور بيتانا لإدارة مباراة أوروغواي وفرنسا، والصربي ميلوراد ماجيتش لإدارة مباراة البرازيل وبلجيكا، والهولندي بيورن كويبرس لإدارة مباراة السويد وإنجلترا، والبرازيلي ساندرو ريتشي لإدارة مباراة روسيا وكرواتيا.