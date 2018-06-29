احتجاج مغربي بسبب «الأخطاء التحكيمية»

المصدر: موسكو - وكالات

قدم الاتحاد المغربي لكرة القدم، احتجاجاً رسمياً للاتحاد الدولي للعبة (الفيفا)، بسبب ما وصفه بـ «الأخطاء التحكيمية»، التي ارتكبت ضد منتخب بلاده في بطولة كأس العالم المقامة في روسيا.

ونشر الاتحاد المغربي على حسابه الرسمي في «فيسبوك»، نص الرسالة التي بعثها لرئيس «الفيفا».

وكان المنتخب المغربي قد احتج على عدة قرارات تحكيمية خلال مبارياته في مونديال روسيا، خاصة تلك القرارات التي رفض فيها الحكام الاستعانة بتقنية الفيديو.

وخرج رفاق المهدي بنعطية من دور المجموعات لمونديال روسيا، بعد تذيله ترتيب المجموعة الثانية برصيد نقطة واحدة، حصدها من تعادل أمام إسبانيا (2-2)، وخسر مباراتين أمام إيران (0-1)، والبرتغال (0-1).