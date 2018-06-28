عبدالله والحمادي.. الثالثة

المصدر: كالينغراد - البيان الرياضي

يشارك حكمانا الموندياليان محمد عبدالله حسن كحكم رابع، ومحمد أحمد يوسف الحمادي حكم خامس، ضمن طاقم تحكيم مباراة إنجلترا وبلجيكا ضمن مباريات الجولة الثالثة في المجموعة السابعة بكأس العالم في روسيا، والتي ستجمعهما مساء اليوم على ملعب كالينغراد.

وتعد هذه المشاركة الثالثة لهما كحكمي رابع وخامس، حيث سبق وأن شاركا معاً ضمن الأطقم التحكيمية لثلاث مباريات، جمعت ألمانيا مع المكسيك في الجولة الأولى للمجموعة السادسة، والمغرب أمام إسبانيا في الجولة الثالثة لحساب المجموعة الثانية، بالإضافة لمشاركتهما مساء يوم غدٍ.