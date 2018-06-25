جاقر يدير حاسمة الأرجنتين ونيجيريا

المصدر: موسكو - د ب أ

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، أمس، الحكام الذين سيديرون مباريات بعد غدٍ ببطولة كأس العالم المقامة حالياً بروسيا.

ويتولى التركي جنيد جاقر إدارة مباراة نيجيريا والأرجنتين التي ستقام في سان بطرسبورغ.

ويملك المنتخب الأرجنيتني ذكريات جيدة في مباريات بالمونديال أدارها الحكم جاقر، حيث تولى إدارة مباراة الدور قبل النهائي في مونديال 2014 عندما تغلب المنتخب الأرجنتيني على نظيره الهولندي بركلات الترجيح.

ويدير الإسباني أنطونيو ماتيو مباراة أيسلندا مع كرواتيا في روستوف، كما يدير الروسي سيرجي كاراسيف مباراة أستراليا مع بيرو، ويدير البرازيلي ساندرو ريكي مباراة الدنمارك وفرنسا في موسكو.