محمد عبد الله يدير مباراة فرنسا وبيرو في مونديال 2018

تولى الحكم الإماراتي محمد عبد الله حسن إدارة المباراة التي جرت اليوم على ملعب " يكاترينبرغ ارينا " بين المنتخب الفرنسي ونظيره البيروفي ضمن مباريات الجولة الثانية للمجموعة الثالثة لبطولة كاس العالم 2018 المقامة في روسيا والتي انتهت بفوز المنتخب الفرنسي بهدف واحد مقابل لا شيء لتتأهل فرنسا بذلك إلى دور الـ 16.

ويعد الحكم الإماراتي محمد عبد الله حسن ثاني حكم عربي يدير مباراة في مونديال 2018 بعدما سبقه الحكم البحريني " نواف شكر الله " بإدارته لمباراة بولندا والسنغال.

واختارت لجنة حكام الاتحاد الدولي لكرة القدم 36 حكما و63 حكما مساعدا يمثلون 46 دولة لإدارة مباريات نهائيات كأس العالم والمقامة حاليا في روسيا.

وضمت قائمة حكام الساحة الـ36 خمسة حكام عرب هم الإماراتي محمد عبدالله حسن والسعودي فهد المرداسي والمصري جهاد جريشة والبحريني نواف شكر لله والجزائري عابد شريف مهدي.