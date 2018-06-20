محمد عبدالله ينطلق من بيرو

المصدر: موسكو - د ب أ

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، أول من أمس، أسماء حكام المباريات الذين سيديرون مباريات غد الخميس بكأس العالم، سيتولى الحكم الإماراتي محمد عبدالله حسن محمد، إدارة مباراة فرنسا وبيرو، فيما يدير الإسباني أنطونيو ماتيو مباراة الدانمارك وأستراليا.

ويدير الأوزبكي رافشان إيرماتوف مباراة المنتخب الأرجنتيني مع نظيره الكرواتي. وتولى إيرماتوف إدارة مباريات عديدة في كأس العالم أكثر من أي حكم آخر، ولكنه سيجلب ذكريات حزينة للمنتخب الأرجنتيني. وكانت آخر مباراة تولى فيها إيرماتوف إدارة مباراة للمنتخب الأرجنتيني عندما خسروا من المنتخب الألماني 4 / صفر في مونديال 2010.