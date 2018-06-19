«فيفا»يعلن حكام مباريات الغد

المصدر: موسكو - د ب أ

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أسماء حكام مباريات غد الأربعاء، ويدير الحكم الأوروغوائي اندريس كونها مباراة إيران وإسبانيا في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية، وهو الذي يشتهر بأنه أول حكم استعان بتقنية حكم الفيديو المساعد في كأس العالم، واحتسب كونها ضربة جزاء لمنتخب فرنسا أمام أستراليا. ويدير الحكم الفرنسي كليمنت توربين مباراة أوروغواي مع السعودية غداً ضمن المجموعة الأولى لكأس العالم.

أما مباراة البرتغال والمغرب بالمجموعة الثانية فيديرها الحكم الأميركي مارك غيغر الذي أدار ثلاث مباريات في النسخة الماضية من المونديال.