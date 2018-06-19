78%: التحكيم الإماراتي ناجح في المونديال

المصدر: دبي - عز الدين جاد الله

أكد 78% من المشاركين في استطلاع «البيان» أن طاقم التحكيم الإماراتي المشارك في نسخة روسيا لنهائيات كأس العالم لكرة القدم قادر على النجاح في مهمته المكلف بها، مقابل 22% قالوا لا.

ويضم طاقم التحكيم الإماراتي برئاسة الحكم الدولي في كرة القدم، محمد عبدالله حسن، إضافة للحكمين الدوليين المساعدين، محمد أحمد يوسف وحسن المهري، حيث شارك حكمنا محمد عبدالله في اللقاء الذي جمع منتخبي ألمانيا والمكسيك أول أمس.

وطرحت «البيان» في استطلاعها اليومي سؤالاً على جمهورها مفاده: «هل تتوقع نجاح طاقم التحكيم الإماراتي المشارك في المونديال؟»، فجاءت النسب السابقة طبقاً لنتائج الاستطلاع المنشور على حساب الصحيفة الرسمي على شبكة التواصل الاجتماعي «تويتر».

نسب

ولم تختلف النسب كثيراً في نتائج الاستطلاع على الموقع الإلكتروني للصحيفة، والتي جاءت في صالح التحكيم الإماراتي حيث اتفق 77% على أن حكام الملاعب الإماراتيين لديهم القدرة والكفاءة للنجاح في المونديال في حين مثلت النسب الرافضة لتلك المقولة 23%.

وفي نتائج الاستطلاع على «فيسبوك»، أكد 72% أن طاقم التحكيم الإماراتي ناجح في المونديال، في قال 28% بعكس ذلك.