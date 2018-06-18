الحكم الفرنسي توربين يقود مباراة السعودية وأوروغواي

المصدر: د ب ا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الاثنين أسماء حكام مباريات بعد غد الأربعاء ضمن فعاليات كأس العالم في روسيا.

ويدير الحكم الاوروغوياني اندريس كونها مباراة إيران وإسبانيا بعد غد الأربعاء في الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثانية للمونديال.

ويشتهر كونها بأنه أول حكم استعان بتقنية حكم الفيديو المساعد في كأس العالم.

واحتسب كونها ضربة جزاء لمنتخب فرنسا أمام أستراليا بعد إخباره بحدوث مخالفة ضد انطونيو غريزمان بواسطة حكم الفيديو المساعد.

ويدير الحكم الفرنسي كليمنت توربين مباراة اوروغواي مع السعودية بعد غد الأربعاء ضمن المجموعة الأولى لكأس العالم.

أما مباراة البرتغال والمغرب بالمجموعة الثانية فيديرها الحكم الأميركي مارك جيجر الذي ادار ثلاث مباريات في النسخة الماضية من المونديال.