علامة مونديال روسيا الفارقة

المصدر: البيان الالكتروني

لكل نسخة من المونديال علامة فارقة، فمونديال 2014 علامته الفارقة الهزيمة المذلة للمستضيف البرازيل على يد الالمان، ونسخة 2010 تجرى لأول مرة في القارة السمراء، ومونديال 1966 مازلنا نتذكر منه "الكأس المسروقة"، أما هدف مارادونا باليد فيذكرنا بمونديال 1986.

فماهي العلامة الفارقة لمونديال روسيا؟

بالتأكيد الرئيسة الكرواتية كوليندا غرابار كيتاروفيتش، التي خطفت الأضواء من اللاعبين، وأصبحت مطاردة من عدسات المصورين، ولا تخلو وسيلة إعلامية كل يوم من صورة لها أو خبر، وهي بالتأكيد تستحق ذلك، كونها:

حنونة

عفوية

شعبية

ديبلوماسية

أنيقة