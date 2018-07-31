فوز فرنسا بالمونديال يكبّد شركة خسائر بـ 12 مليون دولار

المصدر: أ ف ب

أعلنت شركة صينية متخصصة بأدوات المطبخ انها قامت بإعادة ما يصل الى تسعة ملايين دولار أميركي الى زبائنها، على خلفية تتويج المنتخب الفرنسي لكرة القدم في مونديال روسيا 2018.

وكانت "فاتي"، إحدى الشركات الراعية للمنتخب الفرنسي، قد تعهدت لزبائنها بإعادة المبالغ التي دفعوها لمشتريات، في حال تتويج منتخب "الديوك" بلقب المونديال الروسي، وهو ما تحقق بفوزهم على كرواتيا 4-2 في المباراة النهائية التي أقيمت على ملعب لوجنيكي في موسكو في 15 يوليو.

وبحسب آخر الأرقام المالية التي نشرتها الشركة، قامت الأخيرة بإعادة سداد مبالغ نقدية أو تقديم جوائز لزبائنها، بقيمة تصل الى 62 مليون يوان صيني (نحو تسعة ملايين دولار). ومن المقرر ان تصل القيمة الاجمالية للمبالغ التي ستتكبدها الشركة جراء فوز منتخب المدرب ديدييه ديشان باللقب العالمي للمرة الثانية في تاريخ فرنسا، الى 12 مليون دولار.

وكانت الشركة، التي تأسست في العام 1992، قد تعهدت قبل انطلاق نهائيات المونديال في 14 يونيو، بأن تعيد لزبائنها الذين يشترون "حزمة البطولة" (وهي عبارة عن مجموعة من الأدوات المختارة)، قيمة ما دفعوه في حال فوز فرنسا باللقب.