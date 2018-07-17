كرواتيا تحتفل بالقلوب الشجاعة

المصدر: Ⅶزغرب- أ ف ب

استقبل منتخب كرواتيا لكرة القدم استقبال الأبطال من قبل عشرات الآلاف من مشجعيه لدى عودته إلى زغرب أمس بعد الإنجار التاريخي الذي حققه بوصوله إلى المباراة النهائية لكأس العالم للمرة الأولى.

وحيت الصحف الكرواتية بفخر أبطال المباراة النهائية بعد نجاح هذه الدولة الصغيرة في تحقيق الإنجاز وخوض لقاء قمة مونديال روسيا 2018. «شكرا، أيها الأبطال! لقد بذلتم قصارى جهودكم!»، كان عنوان صحيفة «سبورتسكي نوفوستي» الرياضية الكرواتية. «فاتريني (لقب منتخب كرواتيا ويعني الشجعان)»، أنتم الأبطال، أنتم الفخر، ستبقى أسماؤكم مدونة بأحرف ذهبية إلى الأبد!«.

ثناء

وأظهرت الصحيفة صورة لقائد المنتخب لوكا مودريتش الذي اختير أفضل لاعب في البطولة وهو يحمل الجائزة المرموقة، لكن الحزن بدا واضحا على وجهه. أما صحيفة»يوتارنيي ليست«فأضافت»قلوب شجاعة- لقد جعلتمونا فخورين بكم«. وكان لسان حال»فيسيرنيي ليست«مماثلاً بقولها»كرواتيا تحتفل معكم، أنتم ذهبنا«. ونوهت الصحيفة أيضا بأن كتيبة المدرب زلاتكو داليتش»جعلت كرواتيا أفضل«على مدى الشهر الماضي. وقالت»أعادوا الكبرياء إلينا وأزاحوا التشاؤم قبل بداية البطولة«، في دولة يعتبر فيها الاقتصاد الأضعف في الاتحاد الأوروبي.