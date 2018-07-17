صحف فرنسا تشيد بأبطال العالم

المصدر: Ⅶ باريس - أ ف ب

حيّت الصحف الفرنسية الصادرة أمس، لاعبي المنتخب المتوجين ببطولة العالم في كرة القدم للمرة الثانية في تاريخ فرنسا بعد 1998، بفوزهم على كرواتيا 4-2 في موسكو.

«أمس، اليوم وغداً (نأمل ذلك)، نحن فخورون كوننا فرنسيين، من خلال هذا الفريق الذي يجمعنا ويمثلنا»، عبارة هلّل بها دانيا ميراز في صحيفة «كورييه بيكار». أما في «ليبيراسيون»، فقد حيّا لوران جوفران، المدرب ديدييه ديشامب، «صاحب السياسة العظيمة في كرة القدم على المستطيل الأخضر وخارجه»، الذي «أعد (الفريق) جيداً، وقاده بحنكة، ومكّن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم من الاحتفال، وخصوصاً في يوم العيد الوطني الفرنسي في 14 يوليو، بإطلاق الألعاب النارية بألوان العلم الفرنسي». وأضاف الكاتب محتفلاً: «لقد جلب المجلس الدستوري للتو الجزء الثالث من الثلاثية الوطنية، الأخوة في القانون الوضعي. لقد فهم اللاعبون الرسالة، وباتت كرة القدم تشكل الجمهورية، وهذا خبر سار».

تمازج

أما باسكال كونكي، فرأى في مقالة في «آخر أخبار الإلزاس» أن قاهري كرواتيا «يأتون من الأشياء المتجذرة في تربة هذا البلد، أو في جذورها الممتدة في توغو والكاميرون، وكل ما يجعل الشعب الفرنسي مميزاً، ويغني فرنسا وثروتها، سواء أعجبنا ذلك أم لا، فإن هذا الفريق هو انعكاس، وصورة المجموعة المتحدة التي يرسلها إلينا ممتعة».