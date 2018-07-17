محطات مترو باريس بأسماء أبطال العالم

المصدر: باريس - وكالات

في تحرك سريع جاء بعد ساعات من الفوز بالمونديال، قررت العاصمة الفرنسية باريس إطلاق أسماء نجوم منتخب «الديوك» على محطات لقطار الأنفاق. وستحمل إحدى محطات القطار اسم المدرب ديدييه ديشامب، فيما سيتقاسم الشاعر الشهير فيكتور هوغو اسمه على محطة أخرى مع حارس مرمى الفريق وقائده هوغو لوريس. ومع عودة الفريق صاحب القميص الأزرق إلى بلاده حاملاً كأس العالم، الاثنين، قررت هيئة النقل في باريس تغيير أسماء ست محطات للأنفاق تكريماً لمن أسهموا في صنع هذا الفوز. وسيصبح الاسم الجديد لمحطة «نوتردام ديه شان» هو «نوتر ديدييه ديشامب»، تكريماً لمدرب الفريق وسيصبح الاسم الجديد لمحطة «فيكتور هوغو» هو (فيكتور هوغو لوريس»، تكريماً لحارس المرمى وقائد الفريق الفائز.

وفي نهاية ذلك الشارع الشهير ستبدل محطة «شارل ديغول-إيتوال» اسمها إلى «أون أه دوز إيتوال»، التي تعني «لدينا نجمتان». من ناحية أخرى احتفلت شبكة مترو أنفاق لندن بالمسيرة الرائعة للمنتخب الإنجليزي من خلال تسمية إحدى محطات مترو أنفاق لندن مؤقتاً باسم غاريث ساوثغيت، مدرب المنتخب ، أمس، وبشكل مؤقت لمدة 48 ساعة .