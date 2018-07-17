بوتين: الأمن أحبط 25 مليون هجمة إلكترونية خلال المونديال

المصدر: موسكو - د ب أ

أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، أن الهيئات الأمنية أحبطت 25 مليون هجمة إلكترونية وجرائم أخرى على البنية التحتية للمعلومات، خلال فعاليات كأس العالم لكرة القدم. ونقلت وكالة الأنباء الروسية «سبوتنيك» عن بوتين قوله خلال لقائه ممثلي مقر تأمين أمن المونديال: «خلال كأس العالم تم تحييد نحو 25 مليون هجمة إلكترونية وغيرها من الإجراءات الإجرامية على البنية التحتية للمعلومات في روسيا». وقال بوتين: «أود أن أشكر كل الموظفين الروس في الخدمات الخاصة ووكالات إنفاذ القانون، وكذلك، ممثلي وكالات إنفاذ القانون والخدمات الخاصة من أكثر من 30 بلدا. وأنا أعرف أن 126 ممثلا من 55 وكالة للخدمات الخاصة ووكالات إنفاذ القانون من 34 دولة شاركوا في هذا العمل المشترك».

وأضاف الرئيس الروسي أن ضيوف كأس العالم شعروا بالأمان في روسيا، «إن الأشخاص الذين جاؤوا إلى بلدنا شعروا بالأمان، كان بمقدورهم التحرك بشكل سلمي ومريح بين المدن وجميع أنحاء البلد ككل، ومشاهدة مباريات فرقهم المفضلة في الملاعب ومناطق المشجعين». وأكد الرئيس أيضا أن جميع الإجراءات المتعلقة بالأمن كانت جيدة، وهي لم تتسبب في مضايقات لا لزوم لها.