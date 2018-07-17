أبطال العالم في ضيافة ماكرون

المصدر: Ⅶ باريس - أ ف ب

احتفل منتخب فرنسا المتوج بكأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه بإحراز اللقب أمام مئات الآلاف من مشجعيه أمس، في جادة الشانزيليزيه في باريس، ثم استقبله الرئيس إيمانويل ماكرون في الاليزيه. واستقبل ماكرون وزوجته بريجيت بعثة المنتخب في قصر الاليزيه، حيث دعي نحو 3 آلاف شخص لحضور الحفل في حدائق المقر الرئاسي، منهم العديد من الشباب من أندية كرة القدم في العالم، ومنها بوندي حيث بدأ نجم المنتخب الحالي كيليان مبابي.

واحتشد مئات الآلاف قبل ساعات في «اجمل جادة في العالم»، للترحيب بأبطال العالم، الذين استقلوا حافلة مكشوفة وشقوا طريقهم بين الحشود.

وحطت الطائرة التي تقل المنتخب الفرنسي في المطار الرئيسي قرب باريس قبيل الساعة (18.00 ت غ).

وكان قائد المنتخب الحارس هوغو لوريس، والى جانبه المدرب ديدييه ديشان، أول الخارجين من الطائرة، حيث قام برفع الكأس الذهبية الشهيرة قبل أن يتجه إلى السلالم ثم إلى سجادة حمراء. وتوجت فرنسا الأحد بطلة لكأس العالم للمرة الثانية في تاريخها بعد فوزها على كرواتيا 4-2 في المباراة النهائية في موسكو. وسينال لاعبو المنتخب الفرنسي وسام الشرف بسبب «الخدمات الاستثنائية» التي قدموها للبلاد، كما حصل مع لاعبي المنتخب الفرنسي عقب تتويجه بكأس العالم للمرة الأولى عام 1998.