غريزمان: أردت تنفيذ ركلة الجزاء على طريقة زيدان

المصدر: Ⅶ موسكو - وكالات

كشف مهاجم منتخب فرنسا، أنطوان غريزمان، بأنه فكر في تنفيذ ركلة الجزاء في نهائي مونديال 2018، على طريقة مواطنه زين الدين زيدان بنهائي 2006، لكنه تراجع خشية ضياعها.

وقال أنطوان غريزمان: التسجيل في المباراة النهائية للمونديال أمر رائع للغاية، كنت سأنفذها على طريقة زيدان في مرمى إيطاليا بنهائي مونديال 2006، ولكني تراجعت خوفاً من ضياعها، فضلت تسديدها في الزاوية اليسرى.

وأحرز النجم الفرنسي هدف التقدم الثاني لمنتخب «الديوك» من ضربة جزاء، احتسبها حكم الساحة الدولي الأرجنتيني نيسترو بيتايا، بعد الاستعانة بتقنية الفيديو (VAR)، في الشوط الأول للمباراة.

وأضاف غريزمان: «لا أعرف كيف أعبر عن فرحتي بالتتويج بالمونديال، بدأنا المباراة متراجعين، ولكن بعد ذلك صنعنا الفارق، هذه من أجمل لحظات حياتي».

وختم النجم الفرنسي تصريحاته: «كنا نعلم أن كرواتيا فريق كبير ومحترم، وكنا نعرف نقاط قوته وضعفه».

وساهم غريزمان، في تتويج منتخب فرنسا بلقب بطل مونديال «روسيا 2018»، على حساب نظيره الكرواتي.