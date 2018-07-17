4 «ديوك» في التشكيلة المثالية

المصدر: Ⅶ موسكو - وكالات

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم التشكيلة المثالية لمونديال روسيا 2018، التي اختيرت من قبل مجموعة فنية تابعة لـ «الفيفا» . وضمت قائمة التشكيلة المثالية رباعي «الديوك» الفرنسية كيليان مبابي، رافايل فاران، لوكاس هرنانديز وبول بوغبا، هذا إلى جانب لاعبين آخرين:

تيبو كورتوا (بلجيكا)

استحق العملاق البلجيكي جائزة أفضل حارس مرمى في مونديال روسيا 2018، بمحافظته على شباكه نظيفة في أربع مباريات من أصل سبع.

كيران تريبيير (إنجلترا)

يعد تريبيير أحد اكتشافات مونديال روسيا وقد ساهمت تمريراته العرضية من لعب مفتوح، أو ركلات ثابتة في العديد من أهداف إنجلترا التي سجلت 10 أهداف من أصل 12 من هذه الركلات.

رافايل فاران (فرنسا)

المدافع المميز بفضل سرعته وحسن تمركزه وقدرته على التصدي للكرات العالية. أضاف اللقب العالمي إلى أربعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا مع ريال مدريد، وهو لا يزال في الخامسة والعشرين من عمره.

لوكاس هرنانديز (فرنسا)

في بطولة لم يتألق فيها أي لاعب في مركز الظهير الأيسر بشكل لافت، نجح الفرنسي لوكاس هرنانديز الذي يشغل مركز قلب الدفاع في القيام بهذه المهمة على أكمل وجه.

بول بوغبا (فرنسا)

أظهر أهميته في خط وسط منتخب فرنسا من خلال أداء رفيع المستوى على مدار البطولة توجه بهدف رائع في المباراة النهائية هو الأول له في البطولة.

كيليان مبابي (فرنسا)

قورن بالأسطورة البرازيلي بيليه . نال جائزة أفضل لاعب ناشئ في البطولة أيضاً، لكن الأهم بأن هدفه الرابع في مونديال 2018 منح اللقب لمنتخب بلاده.

دييغو غودين (الأوروغواي)

يعتبر مهندس خط دفاع منتخب بلاده خلال دور المجموعات، حيث لم يدخل مرماه أي هدف في ثلاث مباريات ونجح في شل حركة البرتغالي رونالدو في ثمن النهائي.

لوكا مودريتش (كرواتيا)

عزز قائد كرواتيا مودريتش سمعته خلال في البطولة بعد اختياره أفضل لاعب ثلاث مرات، قبل أن يحصل على جائزة أفضل لاعب في البطولة لتواسيه ضياع اللقب العالمي.

فيليبي كوتينيو (البرازيل)

كان لاعب وسط برشلونة أحد أبرز البرازيليين الذين أظهروا قدراتهم الحقيقية على أرضية الملعب مسجلاً في مرمى مرتين ، كما ساهم في تمريرتين حاسمتين .

إيفان بيريسيتش (كرواتيا)

بعد بداية بطيئة، نجح ايفان بيريسيتش في إنهاء البطولة بقوة. أطاح بيرسيتش بحلم إنجلترا ببلوغ المباراة النهائية بإدراكه التعادل ثم نجاحه في تمريرة حاسمة لماريو ماندزوكيتش الذي سجل هدف الفوز في الوقت الإضافي.

إدين هازارد (بلجيكا)

أظهر هازارد قدراته الفنية الهائلة في صفوف جيل بلجيكي ذهبي، قبل أن يخسر أمام فرنسا في نصف النهائي.