سجل الأبطال

1930: فازت الأوروغواي على الأرجنتين 4-2 (في الأوروغواي)

1934: فازت إيطاليا على تشيكوسلوفاكيا 2-1 بعد التمديد (في إيطاليا)

1938: فازت إيطاليا على المجر 4-2 (في فرنسا)

1950: فازت الأوروغواي على البرازيل 2-1* (في البرازيل)

1954: فازت ألمانيا على المجر 3-2 (في سويسرا)

1958: فازت البرازيل على السويد 5-2 (في السويد)

1962: فازت البرازيل على تشيكوسلوفاكيا 3-1 (في تشيلي)

1966: فازت إنجلترا على ألمانيا الغربية 4-2 بعد التمديد (في إنجلترا)

1970: فازت البرازيل على إيطاليا 4-1 (في المكسيك)

1974: فازت ألمانيا الغربية على هولندا 2-1 (في ألمانيا الغربية)

1978: فازت الأرجنتين على هولندا 3-1 بعد التمديد (في الأرجنتين)

1982: فازت إيطاليا على ألمانيا 3-1 (في إسبانيا)

1986: فازت الأرجنتين على ألمانيا 3-2 (في المكسيك)

1990: فازت ألمانيا على الأرجنتين 1-صفر (في إيطاليا)

1994: فازت البرازيل على إيطاليا بركلات الترجيح 3-2 بعد تعادل سلبي

(في الولايات المتحدة)

1998: فازت فرنسا على البرازيل 3-صفر (في فرنسا)

2002: فازت البرازيل على ألمانيا 2-صفر (كوريا الجنوبية واليابان)

2006: فازت إيطاليا على فرنسا بركلات الترجيح 5-3 بعد تعادلهما 1-1

في الوقتين الأصلي والإضافي (في ألمانيا)

2010: فازت إسبانيا على هولندا 1-0 بعد التمديد (في جنوب إفريقيا)

2014: فازت ألمانيا على الأرجنتين 1-0 بعد التمديد (في البرازيل)

2018: فازت فرنسا على كرواتيا 4 - 2 (في روسيا)