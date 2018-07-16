سجل الأبطال

1930: فازت الأوروغواي على الأرجنتين 4-2 (في الأوروغواي)
1934: فازت إيطاليا على تشيكوسلوفاكيا 2-1 بعد التمديد (في إيطاليا)
1938: فازت إيطاليا على المجر 4-2 (في فرنسا)
1950: فازت الأوروغواي على البرازيل 2-1* (في البرازيل)
1954: فازت ألمانيا على المجر 3-2 (في سويسرا)
1958: فازت البرازيل على السويد 5-2 (في السويد)
1962: فازت البرازيل على تشيكوسلوفاكيا 3-1 (في تشيلي)
1966: فازت إنجلترا على ألمانيا الغربية 4-2 بعد التمديد (في إنجلترا)
1970: فازت البرازيل على إيطاليا 4-1 (في المكسيك)
1974: فازت ألمانيا الغربية على هولندا 2-1 (في ألمانيا الغربية)
1978: فازت الأرجنتين على هولندا 3-1 بعد التمديد (في الأرجنتين)
1982: فازت إيطاليا على ألمانيا 3-1 (في إسبانيا)
1986: فازت الأرجنتين على ألمانيا 3-2 (في المكسيك)
1990: فازت ألمانيا على الأرجنتين 1-صفر (في إيطاليا)
1994: فازت البرازيل على إيطاليا بركلات الترجيح 3-2 بعد تعادل سلبي
(في الولايات المتحدة)
1998: فازت فرنسا على البرازيل 3-صفر (في فرنسا)
2002: فازت البرازيل على ألمانيا 2-صفر (كوريا الجنوبية واليابان)
2006: فازت إيطاليا على فرنسا بركلات الترجيح 5-3 بعد تعادلهما 1-1
في الوقتين الأصلي والإضافي (في ألمانيا)
2010: فازت إسبانيا على هولندا 1-0 بعد التمديد (في جنوب إفريقيا)
2014: فازت ألمانيا على الأرجنتين 1-0 بعد التمديد (في البرازيل)
2018: فازت فرنسا على كرواتيا 4 - 2 (في روسيا)