38 مليون دولار مكافأة الفوز بكأس العالم

حصل المنتخب الفرنسي، الفائز بلقب كأس العالم لكرة القدم 2018 في روسيا، على 38 مليون دولار أميركي. وتغلّب منتخب فرنسا 4 - 2 على نظيره الكرواتي في المباراة النهائية للمونديال، أمس، ليتوّج المنتخب الملقب بـ«الديوك» باللقب للمرة الثانية في تاريخه. وتبلغ الجائزة المالية لمنتخب كرواتيا، وصيف كأس العالم، 28 مليون دولار.

وارتفعت الجائزة المالية للبطل والوصيف بمقدار ثلاثة ملايين دولار مقارنة بمونديال 2014. ونال منتخب بلجيكا، صاحب المركز الثالث، 24 مليون دولار، مقارنة بـ22 مليون دولار حصل عليها منتخب هولندا، صاحب المركز الثالث في مونديال البرازيل، فيما حصل منتخب إنجلترا على 22 مليون دولار . موسكو - د ب أ