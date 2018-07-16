رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون ماكرون بلقب المونديال

المصدر: دبي - وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة، بمناسبة فوز منتخب بلاده ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2018 التي اختتمت منافساتها في جمهورية روسيا الاتحادية مساء أمس، وذلك للمرة الثانية في تاريخه.

وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة عن خالص تهانيه إلى الرئيس الفرنسي بهذا الإنجاز والأداء المميز الذي قدمه لاعبو المنتخب الفرنسي طوال منافسات البطولة، ما أهلهم للتتويج بهذا اللقب العالمي.. متمنياً سموه كل التوفيق للمنتخب الفرنسي في البطولات والمسابقات الرياضية المقبلة.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس الفرنسي.

وبعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة «حفظه الله»، برقية تهنئة إلى الرئيس فلاديمير بوتين، رئيس جمهورية روسيا الاتحادية الصديقة، بمناسبة نجاح بلاده في تنظيم نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2018.

وأشاد سموه بالمستوى الرفيع الذي خرجت به البطولة العالمية والإمكانيات الكبيرة التي وفرتها جمهورية روسيا الاتحادية للفرق المشاركة، ما أسهم في تحقيق أهدافها النبيلة والمنشودة.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى الرئيس الروسي.

وتوج منتخب الديوك الزرقاء، أمس، بلقب المونديال للمرة الثانية في تاريخه، بعد فوزه على نظيره الكرواتي 4-2 في المباراة النهائية لمونديال روسيا على ملعب لوجنيكي في موسكو.

وبارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لفرنسا، فوز منتخبها لكرة القدم بكأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، ولكرواتيا لعبها الجميل، وهنأ سموه روسيا على تنظيمها الرائع لكأس العالم 2018.

وجاء في تغريدة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على حساب سموه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «مبروك لفرنسا كأس العالم، مبروك لكرواتيا اللعب الجميل، تهنئة خاصة لروسيا على التنظيم الرائع، استمتعت شعوب العالم بمونديال غير متوقع، واجتمعت على محبة اللعبة الأجمل والأكثر إثارة وتشويقاً».

وهنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، فرنسا، بتتويج منتخبها بطلاً لكأس العالم 2018، مشيداً بنجاح روسيا في احتضان دورة رياضية ممتعة بكل كفاءة واقتدار، وجاء في تغريدة سموه على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «نبارك لفرنسا تتويج منتخبها بطلاً لكأس العالم 2018، في ختام دورة رياضية ممتعة نجحت روسيا في احتضانها بكل كفاءة واقتدار، كل التحية والتقدير للفرق التي شاركت في هذه المنافسة، وستظل كرة القدم الرياضة الجماهيرية التي تجمع العالم على الخير والمحبة».

وبارك سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، للمنتخب الفرنسي التتويج المستحق، ولمنتخب كرواتيا الأداء المميز والخروج المشرف، وجاء في تغريدة سموه على حسابه الرسمي على «تويتر»: «نبارك للمنتخب الفرنسي التتويج المستحق، كما نبارك لمنتخب كرواتيا أداء مميزاً وخروجاً مشرفاً، وكل التحية لروسيا على تنظيم ناجح لهذا الحدث العالمي. مفاجآت كثيرة شهدها مونديال روسيا، ويبقى المهم أن الرياضة تجمع العالم على قيم جمالية وأخلاقية وإنسانية رائعة».

وفي مباراة نهائية تعد من الأفضل والأكثر غزارة بالأهداف في النسخ الأخيرة، حقق المنتخب الفرنسي فوزاً كبيراً على منتخب كرواتي رفض الاستسلام بعد مسيرة لافتة قدمها في البطولة.

وقضى الفرنسيون، بعد ثلاثة أيام من احتفالهم بالذكرى العشرين للقب الأول في مونديال 1998 على أرضهم، على أحلام كرواتيا، البلد الصغير الذي يبلغ تعداده السكاني نحو أربعة ملايين نسمة، بأن يتوج باللقب العالمي للمرة الأولى في تاريخه، علماً أنه كان يخوض النهائي للمرة الأولى.