استقبال حاشد لمنتخب بلجيكا

المصدر: بروكسل - د ب أ

استقبل الملك فيليب أمس، بعثة المنتخب البلجيكي لكرة القدم بعد الحصول على المركز الثالث في مونديال روسيا، واحتشد الآلاف من المشجعين أمس للاحتفاء بالإنجاز غير المسبوق للمنتخب البلجيكي.

والتقى الملك فيليب، بعثة المنتخب البلجيكي في قصر لايكن على مشارف بروكسل، واستقل اللاعبون حافلة مكشوفة في طريقهم إلى وسط العاصمة. واحتشد حوالي ثمانية آلاف شخص وسط المدينة لاستقبال بعثة الفريق، حيث أغلقت الشرطة الميدان الرئيس قبل ساعة من وصول الفريق، لمنع حدوث تكدس مروري. وحصد منتخب بلجيكا المركز الثالث في مونديال روسيا، عبر الفوز السبت على إنجلترا 2-0.