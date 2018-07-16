رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون ماكرون بفوز منتخب بلاده بكأس العالم

المصدر: وام

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، برقية تهنئة إلى الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية الصديقة، بمناسبة فوز منتخب بلاده ببطولة كأس العالم لكرة القدم 2018 التي اختتمت منافساتها في جمهورية روسيا الاتحادية مساء أمس، وذلك للمرة الثانية في تاريخه.

وأعرب صاحب السمو رئيس الدولة عن خالص تهانيه للرئيس الفرنسي بهذا الانجاز والأداء المميز الذي قدمه لاعبو المنتخب الفرنسي طوال منافسات البطولة، ما أهلهم للتتويج بهذا اللقب العالمي، متمنياً سموه كل التوفيق للمنتخب الفرنسي في البطولات والمسابقات الرياضية المقبلة.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تهنئة مماثلتين الى الرئيس الفرنسي.