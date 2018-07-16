كأس العالم 2018

النتائج الكاملة

التاريخ:

المباراة النهائية - الأحد 15 يوليو

فرنسا - كرواتيا 4 - 2

 

المركز الثالث

السبت 14 يوليو

بلجيكا - إنجلترا 2- 0

 

نصف النهائي

الثلاثاء 10 يوليو

فرنسا - بلجيكا 1-0

الأربعاء 11 يوليو

كرواتيا - إنجلترا 2-1

 

ربع النهائي

الجمعة 6 يوليو

فرنسا - الأوروغواي 2-0

البرازيل - بلجيكا 1-2

السبت 7 يوليو

السويد - إنجلترا 0-2

روسيا - كرواتيا 3-4 بركلات الترجيح

 

ثمن النهائي

السبت 30 يونيو

فرنسا - الأرجنتين 4-3

الأوروغواي - البرتغال 2-1

الأحد 1 يوليو

إسبانيا - روسيا 3-4 بركلات الترجيح

كرواتيا - الدنمارك 3-2 بركلات الترجيح

الاثنين 2 يوليو

البرازيل - المكسيك 2- 0

بلجيكا - اليابان 3-2

الثلاثاء 3 يوليو

السويد - سويسرا 1-0

كولومبيا - إنجلترا 3-4 بركلات الترجيح

 

الدور الأول

الخميس 14يونيو

روسيا - السعودية 5-0

الجمعة 15 يونيو

مصر - الأوروغواي 0-1

المغرب - إيران 0-1

البرتغال - إسبانيا 3-3

السبت 16 يونيو

فرنسا - أستراليا 2-1

الأرجنتين - أيسلندا 1-1

البيرو - الدنمارك 0-1

كرواتيا - نيجيريا 2-0

الأحد 17 يونيو

كوستاريكا - صربيا 0-1

ألمانيا - المكسيك 0-1

البرازيل - سويسرا 1-1

الاثنين 18 يونيو

السويد - كوريا الجنوبية 1-0

بلجيكا - بنما 3-0

تونس - إنجلترا 1-2

الثلاثاء 19 يونيو

كولومبيا - اليابان 1-2

بولندا - السنغال 1-2

روسيا - مصر 3-1

الأربعاء 20 يونيو

البرتغال - المغرب 1-0

الأوروغواي - السعودية 1-0

إيران - إسبانيا 0-1

الخميس 21 يونيو

الدنمارك - أستراليا 1-1

فرنسا - البيرو 1-0

الأرجنتين - كرواتيا 0-3

الجمعة 22 يونيو

البرازيل - كوستاريكا 2-0

نيجيريا - أيسلندا 2-0

صربيا - سويسرا 1-2

السبت 23 يونيو

بلجيكا - تونس 5-2

كوريا الجنوبية - المكسيك 1-2

ألمانيا - السويد 2-1

الأحد 24 يونيو

إنجلترا - بنما 6-1

اليابان - السنغال 2-2

بولندا - كولومبيا 0-3

الاثنين 25 يونيو

السعودية - مصر 2-1

الأوروغواي - روسيا 3-0

إسبانيا - المغرب 2-2

إيران - البرتغال 1-1

الثلاثاء 26 يونيو

الدنمارك - فرنسا 0-0

أستراليا - البيرو 0-2

نيجيريا - الأرجنتين 1-2

أيسلندا - كرواتيا 1-2

الأربعاء 27 يونيو

كوريا الجنوبية - ألمانيا 2-0

المكسيك - السويد 0-3

صربيا - البرازيل 0-2

سويسرا - كوستاريكا 2-2

الخميس 28 يونيو

اليابان - بولندا 0-1

السنغال - كولومبيا 0-1

إنجلترا - بلجيكا 0-1

بنما - تونس 1-2

طباعة Email
تعليقات

تعليقات