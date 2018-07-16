النتائج الكاملة

المباراة النهائية - الأحد 15 يوليو
فرنسا - كرواتيا 4 - 2
المركز الثالث
السبت 14 يوليو
بلجيكا - إنجلترا 2- 0
نصف النهائي
الثلاثاء 10 يوليو
فرنسا - بلجيكا 1-0
الأربعاء 11 يوليو
كرواتيا - إنجلترا 2-1
ربع النهائي
الجمعة 6 يوليو
فرنسا - الأوروغواي 2-0
البرازيل - بلجيكا 1-2
السبت 7 يوليو
السويد - إنجلترا 0-2
روسيا - كرواتيا 3-4 بركلات الترجيح
ثمن النهائي
السبت 30 يونيو
فرنسا - الأرجنتين 4-3
الأوروغواي - البرتغال 2-1
الأحد 1 يوليو
إسبانيا - روسيا 3-4 بركلات الترجيح
كرواتيا - الدنمارك 3-2 بركلات الترجيح
الاثنين 2 يوليو
البرازيل - المكسيك 2- 0
بلجيكا - اليابان 3-2
الثلاثاء 3 يوليو
السويد - سويسرا 1-0
كولومبيا - إنجلترا 3-4 بركلات الترجيح
الدور الأول
الخميس 14يونيو
روسيا - السعودية 5-0
الجمعة 15 يونيو
مصر - الأوروغواي 0-1
المغرب - إيران 0-1
البرتغال - إسبانيا 3-3
السبت 16 يونيو
فرنسا - أستراليا 2-1
الأرجنتين - أيسلندا 1-1
البيرو - الدنمارك 0-1
كرواتيا - نيجيريا 2-0
الأحد 17 يونيو
كوستاريكا - صربيا 0-1
ألمانيا - المكسيك 0-1
البرازيل - سويسرا 1-1
الاثنين 18 يونيو
السويد - كوريا الجنوبية 1-0
بلجيكا - بنما 3-0
تونس - إنجلترا 1-2
الثلاثاء 19 يونيو
كولومبيا - اليابان 1-2
بولندا - السنغال 1-2
روسيا - مصر 3-1
الأربعاء 20 يونيو
البرتغال - المغرب 1-0
الأوروغواي - السعودية 1-0
إيران - إسبانيا 0-1
الخميس 21 يونيو
الدنمارك - أستراليا 1-1
فرنسا - البيرو 1-0
الأرجنتين - كرواتيا 0-3
الجمعة 22 يونيو
البرازيل - كوستاريكا 2-0
نيجيريا - أيسلندا 2-0
صربيا - سويسرا 1-2
السبت 23 يونيو
بلجيكا - تونس 5-2
كوريا الجنوبية - المكسيك 1-2
ألمانيا - السويد 2-1
الأحد 24 يونيو
إنجلترا - بنما 6-1
اليابان - السنغال 2-2
بولندا - كولومبيا 0-3
الاثنين 25 يونيو
السعودية - مصر 2-1
الأوروغواي - روسيا 3-0
إسبانيا - المغرب 2-2
إيران - البرتغال 1-1
الثلاثاء 26 يونيو
الدنمارك - فرنسا 0-0
أستراليا - البيرو 0-2
نيجيريا - الأرجنتين 1-2
أيسلندا - كرواتيا 1-2
الأربعاء 27 يونيو
كوريا الجنوبية - ألمانيا 2-0
المكسيك - السويد 0-3
صربيا - البرازيل 0-2
سويسرا - كوستاريكا 2-2
الخميس 28 يونيو
اليابان - بولندا 0-1
السنغال - كولومبيا 0-1
إنجلترا - بلجيكا 0-1
بنما - تونس 1-2