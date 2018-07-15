محمد بن راشد يبارك لفرنسا تتويجها بكأس العالم

المصدر: البيان الالكتروني

بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، لفرنسا فوز منتخبها لكرة القدم بكأس العالم للمرة الثانية في تاريخه.

كما بارك صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لكرواتيا لعبها الجميل وحلولها وصيفة لبطل العالم.

وهنأ سموه روسيا على تنظيمها الرائع لكأس العالم 2018.

جاء ذلك في تغريدة لسموه عبر حسابه الرسمي على تويتر، قال فيها:مبروك لفرنسا كأس العالم.. مبروك لكرواتيا اللعب الجميل.. تهنئة خاصة لروسيا على التنظيم الرائع.. استمتعت شعوب العالم بمونديال غير متوقع.. واجتمعت على محبة اللعبة الأجمل والأكثر إثارة وتشويقا.