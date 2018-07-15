فرنسا بطل العالم للمرة الثانية

المصدر: البيان الالكتروني

توج المنتخب الفرنسي بلقبه العالمي الثاني اثر فوزه على المنتخب الكرواتي 4 / 2 اليوم الأحد في المباراة النهائية لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وسجل الكرواتي ماريو ماندزوكيتش الهدف الاول لفرنسا خطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 18، بعد ركلة حرة نفذها الفرنسي انطوان غريزمان، لمست رأس زميله المدافع رافايل فاران قبل ان تتحول من رأس المهاجم الكرواتي الى شباك حارس مرماه دانيال سوباشيتش.

وتعادل ايفان بيريسيتش لكرواتيا في الدقيقة 28.

وتقدم غريزمان لفرنسا في الدقيقة 38 من ضربة جزاء بعد الرجوع الى تقنية الفيديو.

وفي الشوط الثاني باغت المنتخب الفرنسي كرواتيا بهدفين متتاليين سجلهما بول بوجبا وكيليان مبابي في الدقيقتين 59 و65 ليكون الهدف الأول لبوجبا والرابع لمبابي في هذه البطولة.

ورد ماريو ماندزوكيتش بالهدف الثاني للمنتخب الكرواتي في الدقيقة 69 ليكون هدفه الثالث في المونديال الحالي.

وجاء تتويج المنتخب الفرنسي بلقب كأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخه، ليعادل عدد الألقاب التي توج بها منتخبا الأرجنتين وأوروغواي في البطولة.

وحصلت فرنسا على لقب المونديال الذي أقيم بروسيا 2018، لتستعيد اللقب الذي غاب عن خزائنها لمدة 20 عاما، عندما أحرزت البطولة عام 1998 التي استضافتها على ملاعبها.