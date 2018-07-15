صحيفة: ميسي «متسلط»

المصدر: بيونس آيرس - وكالات

أكدت تقارير صحفية أرجنتينية، أن نجم منتخب «التانغو» ليونيل ميسي، كان صاحب الكلمة العليا في معسكر منتخب بلاده قبيل انطلاق منافسات مونديال روسيا، وليس المدير الفني خورخي سامباولي.

وزعمت صحيفة «كلارين»، أن أسطورة نادي برشلونة «متسلط»، تجاوز صلاحياته كلاعب، ليصبح الآمر الناهي فيما يتعلق بالخيارات الفنية والتكتيكية. وادعت الصحيفة أن ميسي أمر بإسقاط مدافع روما الإيطالي فيدريكو فازيو، ومتوسط ميدان باريس سان جرمان جيوفاني لوسيلسو.

وتأتي هذه التقارير بعد واقعة مباراة الأرجنتين ونيجيريا في الجولة الثالثة، حين ظهر ميسي وهو يعطي موافقته للمدرب سامباولي لإدخال المهاجم سيرخيو أغويرو.