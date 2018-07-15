ويل سميث: نيمار ممثل «سوبر»

المصدر: موسكو - وكالات

أبدى الممثل الأميركي الشهير ويل سميث، الذي سيشارك في حفل ختام بطولة كأس العالم المقامة في روسيا، إعجابه بالنجم البرازيلي نيمار دا سيلفا.

وقال سميث، في مؤتمر صحفي عقده أمس في ملعب «لوجنيكي» بموسكو، الذي سيحتضن نهائي مونديال 2018: «لقد قضيت الكثير من الوقت في البرازيل، نيمار هو لاعبي المفضل.. لقد عملت ممثلاً فترة طويلة جداً، نيمار ممثل سوبر صدقوني».

واستحوذت طريقة تمثيل نيمار لحالات سقوطه أثناء اللعب في المباريات التي شارك فيها في مونديال روسيا، استحوذت على السخرية والتهكم من جانب خبراء وجماهير الكرة العالمية.