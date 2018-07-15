مدرب روسيا يغضب بسبب الحديث عن المنشطات

المصدر: موسكو - أ ف ب

أوقف مدرب المنتخب الروسي، ستانيسلاف تشيرتشيسوف، حواراً صحافياً مع مجلة «دير شبيغل» الألمانية، بعد سؤال عن التنشط، بحسب ما أفادت وسيلة الإعلام الروسية، أمس.

وأوضحت المجلة أن المدرب «أوقف المقابلة عندما وجّه إليه صحافيان من شبيغل أسئلة تتعلق بشكوك حول أداء فريقه»، الذي كان من أكثر التشكيلات التي ركضت على أرض الملعب، بحسب إحصاءات المباريات. ورد تشيرتشيسوف، بحسب «دير شبيغل»، بغضب «اسألوني عن أمور ثبتت بشكل قاطع، وسأقوم بالرد عليكم»، قبل أن ينهض ويغادر المكان.

وقال تشيرتشيسوف «ما تعتقدونه لا يهم روسيا»، مشدداً على أنه لم يكن ليحقق أهدافه «إلا بطرق مشروعة».