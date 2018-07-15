بلجيكا ثالثة العالم

المصدر: سان بطرسبورغ - د ب أ

أحرز المنتخب البلجيكي المركز الثالث في كأس العالم لكرة القدم للمرة الأولى في تاريخه بعد فوزه على نظيره الإنجليزي 2 -صفر أمس على ملعب كريستوفسكي في سان بطرسبورغ في مباراة تحديد المركز الثالث لمونديال روسيا.

تقدم المنتخب البلجيكي بهدف سجله توماس مونييه مدافع باريس سان جيرمان في الدقيقة الرابعة ثم أضاف ادين هازارد جناح تشيلسي الهدف الثاني في الدقيقة 82

وهذه هي ثاني مواجهة تجمع بين الفريقين في المونديال، حيث التقيا في الجولة الأخيرة من دور المجموعات وانتهت المباراة بفوز بلجيكا بهدف دون رد.

وتصدر منتخب بلجيكا المجموعة السابعة بتسع نقاط من ثلاثة انتصارات متتالية وحلت إنجلترا في مركز الوصيف بست نقاط من انتصارين وهزيمة واحدة.

ويشارك منتخب بلجيكا للمرة الثالثة عشرة في المونديال، فيما يشارك منتخب إنجلترا للمرة الخامسة عشرة.

وكان أفضل إنجاز سابق لمنتخب بلجيكا هو احتلال المركز الرابع في مونديال 1986 بينما توج منتخب إنجلترا بلقب كأس العالم في نسخة 1966.

والتقى الفريقان 21 مرة من قبل، حيث فازت إنجلترا 15 مرة مقابل انتصار وحيد لبلجيكا وتعادلا خمس مرات.

تجدر الإشارة إلى أن المنتخبين البلجيكي والإنجليزي هما أول فريقين يواجهان بعضهما البعض مرتين في نسخة واحدة من كأس العالم منذ أن لعب المنتخب البرازيلي ضد المنتخب التركي مرتين بكأس العالم 2002.

بدأ المنتخب الإنجليزي المباراة بهدوء شديد واعتمد على التمريرات القصيرة بين لاعبيه بحثاً عن خلق مساحات في دفاع المنتخب البلجيكي لشن الهجمات، في المقابل تراجع لاعبو المنتخب البلجيكي لوسط ملعبهم واعتمدوا على تضييق المساحات وشن الهجمات المرتدة.

ولم يكن هناك فترة طويلة لجس النبض، حيث تمكن المنتخب البلجيكي من هجمة مرتدة أن يفتتح التسجيل في الدقيقة الرابعة إذ مرر روميلو لوكاكو كرة بينية خلف مدافعي المنتخب الإنجليزي لتصل إلى ناصر الشاذلي في الناحية اليسرى ليمرر كرة عرضية داخل منطقة الجزاء قابلها توماس مونيير بتسديدة إلى داخل المرمى.

بعد الهدف فرض المنتخب الإنجليزي سيطرته على مجريات اللعب وبادر بشن هجمات متتالية على مرمى المنتخب البلجيكي لكنه فشل في تشكيل أي خطورة تذكر، في المقابل اعتمد المنتخب البلجيكي على دفاع المنطقة وشن الهجمات المرتدة التي شكلت خطورة كبيرة على مرمى المنتخب الإنجليزي.

وقبل ثماني دقائق من نهاية المباراة سجل هازارد الهدف الثاني لمنتخب بلجيكا بعدما تلقى تمريرة رائعة من دي بروين وضعته في مواجهة المرمى مباشرة ليسدد بذكاء على يمين الحارس بيكفورد.