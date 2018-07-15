مارتينيز: الآن نتطلع للاحتفال

المصدر: سان بطرسبورغ - أ ف ب

قال المدرب الإسباني روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب بلجيكا والمتوج مع فريقه بالمركز الثالث في كأس العالم في روسيا، بفوزه على نظيره الانجليزي 2-صفر أمس في سان بطرسبورغ: «إنها مباراة مهمة جدا لأنك تنقل مشاعرك إلى بلدك بعد ذلك. نغادر بشعور الفوز وبميدالية برونزية تاريخية ستترك بصمة في كرة القدم البلجيكية».

وأضاف: «أن يكون لديك 10 هدافين مختلفين، وان تنجح في قلب تأخرك بهدفين أمام اليابان إلى فوز، ثم تطيح بالبرازيل.. هذا ما يستحقه اللاعبون. الآن نتطلع إلى مقابلة الملك، والتواجد في الشارع مع المشجعين للاحتفال».