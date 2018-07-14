بوتين وهؤلاء القادة والنجوم يحضرون نهائي المونديال

المصدر: أ ف ب

يحضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين نهائي كأس العالم لكرة القدم المرتقب الاحد بين فرنسا وكرواتيا في ملعب لوجنيكي في موسكو، الى جانب قادة عديدين من العالم قدموا خصيصا الى روسيا لهذه المناسبة.

وأعلن الكرملين في بيان السبت ان بوتين سيحضر المباراة النهائية بين المنتخبين الفرنسي والكرواتي، مع العديد من القادة.

وفي مقدم هؤلاء الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ورئيسة وزراء كرواتيا كوليندا غرابار-كيتاروفيتش.

وبين الضيوف غير السياسيين، نجم فرقة رولينغ ستونز ميك جاغر والجامايكي يوسين بولت حامل لقب سباق مئة متر في بطولة العالم لألعاب القوى.

وبعد تأخير في انهاء تجهيز الملاعب والبنى التحتية قبل انطلاق مونديال 2018 ووسط مخاوف من حصول أعمال شغب من قبل المشجعين، بات كأس العالم يعتبر نجاحا كبيرا لروسيا.

فقد وصف رئيس الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) جاني إنفانتينو الجمعة مونديال 2018 في روسيا بانه "أفضل كأس عالم على الاطلاق".

وأضاف ان العالم باسره "وقع في حب روسيا" بعد استضافتها المونديال. وقال "قبل أعوام قلت ان المونديال هذا سيكون الأفضل في التاريخ، ويمكنني ان أقولها اليوم باقتناع: هذه أفضل كأس عالم على الاطلاق".