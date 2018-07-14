ثلاثية مينافي مهب الريح

المصدر: برشلونة - د ب أ

اشتكى ياري مينا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، أمس، من أسلوب المعاملة في النادي الكتالوني بعدما تم الكشف عن التعاقد مع المدافع كليمو لينجليه.

وظهر مينا بشكل جيد في المونديال مع كولومبيا، وسجل ثلاثة أهداف في ثلاث مباريات، ولكن بلاده ودعت المونديال أمام المنتخب الإنجليزي بركلات الترجيح من دور الستة عشر.

وانضم المدافع الكولومبي مينا لبرشلونة قادماً من فريق بالميراس البرازيلي في يناير مقابل 11.8 مليون يورو (13.7 مليون دولار)، وشارك في خمس مباريات بالدوري، وكان باستمرار بعيداً عن التشكيلة الأساسية التي يعتمد عليها المدرب إرنستو فالفيردي.

وقال مينا للصحافيين في كولومبيا: «عندما رأيت أنني لا أتواجد حتى على مقاعد البدلاء، وأنني لم أكن حتى في الاعتبار، بدأت أتدرب وحدي بالمنزل».

وأضاف: «من الصعب رؤية زملائك بالفريق والمباريات عبر التلفزيون، إنها لحظة صعبة ».

وتابع: «كانت هناك لحظات صعبة للغاية كانت حزينة للغاية بالنسبة لي لأنني لم أكن في حالة جيدة».