ماكرون يفاجئ لاعبَين فرنسيين

المصدر: باريس - وكالات

قام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بمبادرة رائعة، بعدما دعا الثنائي لوران كونسيلي، ودميتري بيات، لحضور نهائي مونديال روسيا.

وغاب الثنائي الفرنسي كونسيلي وبيات قسراً عن المشاركة في المونديال الروسي، بعد تعرضهما للإصابة قبيل انطلاق فعاليات البطولة في الـ14 من الشهر الماضي، إلا أن الرئيس الفرنسي هيأ لهما مفاجأة سارة، ودعاهما للسفر مع بعثته الرسمية إلى روسيا لحضور نهائي المونديال، الذي سيجمع غداً الأحد على ملعب لوجنيكي في العاصمة موسكو، المنتخب الفرنسي بنظيره الكرواتي.

وسيسعى منتخب «الديوك» للتتويج باللقب للمرة الثانية في تاريخه (بعد مونديال 1998)، فيما سيطمح منتخب «الناري» (كرواتيا) لمعانقة الكأس الذهبية للمرة الأولى في تاريخه.