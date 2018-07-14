باريرا: لا لمدربأجنبي لـ«السامبا»

المصدر: موسكو - د ب أ

قال كارلوس ألبيرتو باريرا، مدرب منتخب البرازيل لكرة القدم الأسبق، أمس، إن منتخب «راقصي السامبا»، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بكأس العالم برصيد 5 ألقاب، لن يتولى قيادته أي مدرب أجنبي في المستقبل.

أضاف باريرا، الذي يرأس حالياً مجموعة الدراسات الفنية التابعة للاتحاد الدولي للعبة «فيفا»، إن بعض الدول تضطر للجوء إلى مدربين أجانب لقيادة منتخباتها، لكن البرازيل لن تسلك مطلقاً الطريق الذي اختاره المنتخب الإنجليزي، أحد كبار منتخبات الكرة في العالم، الذي تولى قيادته السويدي زفين جوران إيركسون في نسختي كأس العالم عامي 2002 و2006، والإيطالي فابيو كابيللو الذي تولى تدريب الفريق في مونديال 2010.

أوضح باريرا، الذي توج مع منتخب البرازيل بكأس العالم في نسخة المسابقة عام 1994 بالولايات المتحدة: «نحن في البرازيل لسنا ضد المدربين الأجانب».

وأضاف المدرب البرازيلي: «عندما يكون هناك تغيير في مدرب المنتخب البرازيلي فإن هناك الكثير من النقاش».