ساوثغيت: غرفة تبديل الملابس صعبة بعد الخسارة

المصدر: موسكو - د ب أ

أكد غاريث ساوثغيت، المدير الفني للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم، أن غرفة تبديل الملابس كان من الصعب التواجد فيها عقب خسارة المنتخب الإنجليزي أمام نظيره الكرواتي 2-1 في الدور قبل النهائي ببطولة كأس العالم.

ولم يتمكن المنتخب الإنجليزي من الحفاظ على تقدمه عقب التقدم بهدف سجله كيران تريبير من ركلة حرة، وبدلاً من مواجهة المنتخب الفرنسي في المباراة النهائية بموسكو بعد غدٍ سيلتقي المنتخب الإنجليزي مع نظيره البلجيكي غداً في سان بطرسبورغ في مباراة تحديد المركز الثالث.

وقال ساوثغيت: «في هذه اللحظة نشعر كلنا بألم هذه اللحظة. للحقيقة، لا أعتقد أننا توقعنا أن نكون هنا ولكن بمجرد تواجدك ولعبك بنفس الطريقة الجيدة التي لعبنا بها، فإنك تريد استغلال هذه الفرص في الحياة، غرفة تبديل الملابس يصعب التواجد فيها».

وأضاف ساوثغيت: «أنا فخور للغاية بمجموعة اللاعبين، رد فعل الجماهير مقارنة قبل عامين يُظهر أن البلاد فخورة بالطريقة التي لعبنا بها».