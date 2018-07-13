راكيتيتش درجة حرارته 40

المصدر: موسكو - د ب أ

كشف لاعب وسط منتخب كرواتيا، إيفان راكيتيتش، أنه كان يعاني من حُمى في الليلة السابقة لمباراة فريقه أمام إنجلترا في قبل النهائي لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وقال لاعب برشلونة الذي أكد أنه كان عليه أن يبذل مجهوداً كبيراً رغم مرضه: «الآن أشعر بالتعب، كنت أعاني في الليلة الماضية من الحُمى، الحرارة وصلت إلى 40 درجة ومكثت اليوم بأكمله في الفراش».

وأشار راكيتيتش إلى حالة الإفراط بالثقة التي كانت تعيشها وسائل الإعلام الإنجليزية قبل المباراة. وأضاف: «كانوا يعتقدون أنهم أصبحوا في النهائي على مواقع التواصل الاجتماعي، فليستمروا في عمل ما يجيدونه ونحن سنلعب النهائي».