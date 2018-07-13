العثور على مشجع بريطاني مفقود

المصدر: موسكو - رويترز

نقلت وكالات أنباء روسية، نقلاً وزارة الداخلية، قولها أمس، إن الشرطة الروسية عثرت على مشجع بريطاني تم الإبلاغ عن تغيبه بواسطة أقاربه.

ونشر أقارب دوغلاس مورتون، مناشدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قالوا فيها إنهم لم يعلموا بأي أخبار عنه منذ عدة أيام.

وشوهد مورتون لآخر مرة قبل فقده في مدينة سمارا، حيث كانت إنجلترا تلعب أمام السويد في دور الثمانية بنهائيات كأس العالم لكرة القدم.

وذكرت وكالات أنباء روسية، أنه تم العثور عليه في فندق في موسكو. ولم يتسنَ على الفور الوصول للسفارة البريطانية أو الشرطة الروسية للتعليق.