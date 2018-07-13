بوبي شارلتون: فخور بإنجلترا

المصدر: زغرب - د ب أ

أعرب أسطورة الكرة الإنجليزي بوبي شارلتون، أمس، عن شعوره بالفخر بمنتخب بلاده على الرغم من هزيمته أمام كرواتيا في الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وقال شارلتون، الفائز بالمونديال مع إنجلترا عام 1966: «كوني لاعباً سابقاً لإنجلترا أرغب في أن أقول إنني فخور بما حققه غاريث ساوثغيت والفريق في المونديال».

وأضاف اللاعب الإنجليزي السابق، صاحب الـ 80 عاماً: «أنا متأكد من أن اللاعبين يشعرون بالإحباط لعدم بلوغهم النهائي، ولكن هناك الكثير من الأشياء التي تدفعنا إلى الأمل في المستقبل».

وخسرت إنجلترا أول من أمس 1 /‏ 2 أمام كرواتيا في العاصمة الروسية موسكو لتخفق في الوصول إلى نهائي المونديال للمرة الثانية في تاريخها. وكانت المرة الوحيدة التي وصل فيها المنتخب الإنجليزي إلى نهائي المونديال في العام 1966، عندما فاز باللقب. وتلتقي إنجلترا مع بلجيكا بعد غد في مدينة سان بطرسبورغ الروسية في مباراة تحديد هوية صاحب المركز الثالث.