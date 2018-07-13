المصدر: باريس - د ب أ

قال ميشيل ديلبيش، قائد شرطة باريس، إنه سيتم نشر نحو 12 ألف شرطي في العاصمة باريس لتأمين احتفالات يوم الباستيل غداً، ومشاهدة المباراة النهائية في بطولة كأس العالم لكرة القدم في اليوم التالي.

ومن المقرر أن يتم غلق برج إيفل في العاصمة الفرنسية في كلا اليومين، في ظل استعدادات السلطات ليوم الباستيل الذي يتخلله إطلاق الألعاب النارية التقليدية، كما سيتم توفير شاشة عملاقة لعرض نهائي المونديال بين منتخبي فرنسا وكرواتيا. وسوف يتمكن متنزه شون دي مارس العامة، الواقع على سفح البرج، من استضافة 90 ألف مشجع لمتابعة المباراة من خلال عدة شاشات عملاقة، حسبما أفادت سلطات المدينة.

ووضعت السلطات الفرنسية قواعد صارمة لتأمين أي عرض عام لمباريات المونديال ضد خطر الهجمات الإرهابية. وأشارت السلطات إلى أن التهديدات بشن هجمات إرهابية ما زالت قائمة، وقُتل ثمانية أشخاص خلال عمليات إرهابية محدودة منذ بداية العام الماضي.