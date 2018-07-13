لاعبو فرنسا يخشون الحسد

المصدر: موسكو - د ب أ

يبدو أن المنتخب الفرنسي يخشى «الحسد»، حيث رفض لاعبو «الديوك» اعتبار فريقهم المرشح الأوفر حظاً في الفوز بنهائي بطولة كأس العالم 2018 بروسيا أمام كرواتيا والمقرر إقامته بعد غدٍ.

وقال بول بوغبا، لاعب وسط المنتخب الفرنسي في مؤتمر صحافي أمس في مقر معسكر المنتخب الفرنسي في مدينة استرا القريبة من العاصمة الروسية موسكو: «لا نفكر في هذا».

ومن جانبه قال المدافع الفرنسي صامويل أومتيتي، صاحب هدف الفوز لفرنسا في مباراتها أمام بلجيكا في نصف نهائي المونديال: «لقد أظهرت هذ البطولة أنك يمكن أن تكون مرشحاً وتتعرض للإقصاء، لا نضع أنفسنا تحت هذا الضغط».

ووصل المنتخب الفرنسي إلى نهائي المونديال حاملاً صفة المرشح الأوفر حظاً للفوز باللقب على الأقل من الناحية النظرية بعد أن أقصى منتخبات من العيار الثقيل مثل الأرجنتين وأوروغواي وبلجيكا.

وعلى الجانب الآخر، احتاج المنتخب الكرواتي إلى خوض الأشواط الإضافية ثلاث مرات متتالية حتى يصل إلى مباراة حسم اللقب.

وسيخوض المنتخب الكرواتي المباراة النهائية بعد أن يحصل على فترة راحة أقل بيوم واحد عن منافسه الفرنسي، وذلك بعد أن لعب أمس الأربعاء مباراته في الدور قبل النهائي أمام إنجلترا وتغلب عليها بنتيجة 2 / 1 في الوقت الإضافي.

وكانت فرنسا قد تغلبت على بلجيكا 1 / صفر أول أمس الثلاثاء خلال الوقت الأصلي للمباراة.

ولا يعتقد اللاعبون الفرنسيون أن حصولهم على فترة راحة أطول أمراً مميزاً، وعن هذا تحدث بوجبا قائلاً: «هم حاسمون للغاية، عندما فزنا على ألمانيا (في قبل نهائي أمم أوروبا 2016) كنا نعتقد أننا حصدنا اللقب، لن نرتكب هذا الخطأ مرة أخرى، سنخوض هذه المباراة بطريقة مغايرة».

وأعلن قصر الإليزيه أول من أمس أن الرئيس الفرنسي، ايمانويل ماكرون، سيسافر بعد غدٍ للعاصمة الروسية موسكو لمؤازرة منتخب بلاده الأول لكرة القدم في نهائي بطولة كأس العالم 2018 بروسيا. وحضر ماكرون برفقة زوجته الثلاثاء الماضي المباراة التي فاز بها منتخب فرنسا «الديوك» 1 - صفر على بلجيكا في الدور قبل النهائي للمونديال. وتلتقي فرنسا، الفائز بالمونديال في 1998، في النهائي مع المنتخب الكرواتي صاحب اللياقة البدنية العالية، والذي لعب 460 دقيقة كاملة في مبارياته الثلاث الأخيرة.

ومن جانبه، لم يستبعد المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف، أن يكون هناك محادثات بين ماكرون والرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش نهائي المونديال.

وقال بيسكوف لوكالة «انترفاكس» للأنباء: «هذا ممكن».