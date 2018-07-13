شخصيات إنجليزية: فريقنا قدّم كل شيء

المصدر: لندن - د ب أ

أشاد اللاعبان الإنجليزيان السابقان، جاري لينكر، وآلان شيرر، بالأداء الكبير لمنتخب بلادهما في بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، على الرغم من سقوطه 2 /‏‏ 1 أمام كرواتيا في الدور قبل النهائي.

وقال شيرر عبر موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «التوقعات كانت كبيرة للغاية، قامت إنجلترا بعمل جيد، وأيضاً، غاريث ساوثغيت، لقد تألقوا ومنحونا متعة كبيرة، لقد وجدوا النهج السليم وأعطونا الأمل».

من جانبه، قال جاري لينكر، أحد أساطير الكرة الإنجليزية: «أشعر بالصدمة، ولكن هذا الفريق الشاب قدم كل شيء، إنها خطوة كبيرة للأمام ويمكنها أن تقودنا لشيء أفضل في المستقبل، يحق لهم أن يبقوا الرأس مرفوعة، لقد جعلوا بلادنا تشعر بالفخر، تهانينا لكرواتيا».

وفي السياق نفسه، تحدث بعض المسؤولين والشخصيات العامة في إنجلترا عن المباراة، حيث قالت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي إنها تشعر بالفخر بما قدمه المنتخب الإنجليزي، الذي نجح في الوصول إلى الدور قبل النهائي للمونديال للمرة الأولى منذ 28 عاماً.