90 دقيقة أكثر من الفرنسيين

المصدر: موسكو - وكالات

سجّل منتخب كرواتيا مسيرة مذهلة في الأدوار الإقصائية للمونديال، حيث فاز على الدنمارك في دور الستة عشر بركلات الجزاء الترجيحية، ثم فاز بنفس الطريقة على روسيا في دور الثمانية، ليضطر بعدها الفريق إلى خوض وقتٍ إضافي أمام الأسود الثلاثة قبل حسم الفوز بهدف ماندزوكيتش.

ونجح المنتخب الكرواتي في قلب تأخره بهدف مبكّر أحرزه كيران تريبيير في الدقيقة الخامسة، بعدما أدرك لاعبه إيفان بيريسيتش التعادل في الدقيقة 68، قبل أن يتكفل النجم المخضرم ماريو ماندزوكيتش، بتسجيل هدف الفوز القاتل في الدقيقة 109، بعدما اضطر الفريقان لخوض وقتٍ إضافي مدته نصف ساعة مقسمة بالتساوي على شوطين، عقب تعادلهما 1-1 في الوقت الأصلي.

خلال آخر ثلاث مباريات في المونديال حسم الفريق الكرواتي الفوز بعد أو خلال الوقت الإضافي، ما يعني أن الفريق شارك في 90 دقيقة أكثر من نظيره الفرنسي الذي يواجه في المباراة النهائية بعد غدٍ على استاد لوجنيكي في موسكو. كما أن منتخب كرواتيا حصل على يوم راحة أقل من نظيره الفرنسي الذي تغلب على بلجيكا 1-صفر مساء الثلاثاء الماضي في المباراة الأخرى بالمربع الذهبي.