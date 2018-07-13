«الهارب» يرسل برقية تهنئة

لم يفوت زدرافكو ماميتش، النائب السابق لرئيس اتحاد كرواتيا، والهارب خارج البلاد، الفرصة لتقديم التهنئة لمنتخب بلاده، بعد وصوله إلى نهائي بطولة كأس العالم 2018 بروسيا، معرباً عن سعادته بهذا الإنجاز، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال: «إذا كنت أحلم، فمن فضلكم لا توقظوني».

وأضاف ماميتش، الذي يقيم حالياً في البوسنة والهرسك، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلاً: «نشكركم يا أبطال».

ولكن أصدرت محكمة كرواتية الشهر الماضي، حكماً بالسجن ضده وضد شقيقه وأشخاص آخرين لمدة ست سنوات ونصف، على خلفية إدانته باختلاس 17 مليون يورو تخص صفقات انتقال اللاعبين. ميديوغوريه- د ب أ