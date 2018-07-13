فان باستن ينتقد «مسرحيات» نيمار

المصدر: موسكو - أ ف ب

انتقد النجم الهولندي السابق ماركو فان باستن، مبالغة المهاجم البرازيلي نيمار بالسقوط خلال مونديال روسيا 2018 في كرة القدم، والتي خرج «سيليساو» من دورها ربع النهائي.

وعن سقطات لاعب باريس سان جرمان الفرنسي المتكررة، والتي اعتبرها كثيرون انها أشبه بحركات تمثيل استدعت الكثير من الأشرطة الساخرة عبر مواقع التواصل، قال عضو مجموعة الدراسة الفنية في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) «اذا كان هناك الكثير من العروض المسرحية، فهذا لن يساعدك». وأضاف بطل كأس أوروبا 1988 «من الجيد دوما أن يكون لديك القليل من الحس الفكاهي، وإذا استخدمه الناس فهذا إيجابي... إذا كان هناك الكثير من العروض المسرحية فهذا لن يساعدك، يجب أن يفهم نيمار هذا الأمر».

ويعد فان باستن (53 عاما) من أفضل اللاعبين في تاريخ هولندا وقد نال الكرة الذهبية لأفضل لاعب أوروبي في أعوام 1988 و1989 و1992. وتقوم مجموعة الدراسة الفنية باختيار أفضل لاعب في مونديال 2018».