كأس العالم خالٍ من المنشطات

المصدر: موسكو - أ ف ب

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أمس أن كل الفحوص التي أجراها قبل وخلال نهائيات كأس العالم المقامة حالياً في روسيا والتي بلغت أكثر من 2000 فحص، جاءت نتائجها سلبية.

وأشار الاتحاد في بيان إلى أنه «في الوقت الذي تقترب فيه نهائيات كأس العالم في روسيا من نهايتها، أصبح الفيفا اليوم قادراً على الإعلان عن أن نتائج تحاليل كل فحوص كشف المنشطات التي أجريت قبل المنافسة وخلالها سلبية».

ومنذ يناير الماضي، تم إجراء 2037 فحصاً من قبل الفيفا وسلطات مكافحة المنشطات في البلدان المعنية والاتحادات القارية في إطار «البرنامج الأكثر شمولاً الذي أقيم من أجل كأس للعالم».